Dochter Mario Haazen opgelucht na vonnis rechtbank: 'Maar toch tien maanden cel teveel'

EINDHOVEN - "Psychisch is ze een wrak. Ze is onzeker. En ze is het vertrouwen in mensen kwijt. Maar op dit moment is ze redelijk opgelucht dat de straf die haar vader krijgt, meevalt." Dat zegt de ex-vrouw van Mario Haazen in PAUW. Haazen hoorde eerder op donderdag dat hij tien maanden de cel in moet voor de mishandeling van een oud-TBS'er. Die misleidde op internet zijn dochter.

"Mijn dochter is opgelucht dat haar vader geen zes jaar de cel inhoeft. Al zijn het nog steeds tien maanden teveel." Dat zegt de ex-vrouw van Haazen aan het einde van de dag waarop de rechter in Den Bosch uitspraak deed in de zaak. Ze geeft aan zelf ook 'een beetje opgelucht' te zijn nu de straf meevalt. Justitie eiste zes jaar cel en overweegt in hoger beroep te gaan.



'Hou je dochter binnen'

De dochter van Haazen dacht een leuke tiener ontmoet te hebben via Facebook. Het bleek in werkelijk een voormalig TBS'er van 47 te zijn. Vader Mario Haazen gaat op zoek naar de man. Als hij hem daadwerkelijk vindt, belt hij de politie. Haazen geeft aan tot actie over te gaan als de politie niet snel genoeg ter plekke is.



Als agenten arriveren, treffen ze de facebookbedrieger gewond aan. Later blijkt dat Haazen hem geslagen heeft met een schep.



Adocaat Jan-Hein Kuijpers donderdagavond in PAUW: "Van de politie hebben wij gehoord dat Jack S. meerdere meisjes benaderd heeft op een manier waar de honden geen brood van lusten."



De raadsman benadrukt dat de politie Haazen had kunnen laten weten dat ze zelf al met de oud-TBS'er bezig waren. "Het is een gevaarlijke vent. Hou je dochter binnen, we zijn ermee bezig. Dat hebben ze niet gecommuniceerd. Terwijl hij vlak na het incident met Haazen door een arrestatieteam gearresteerd zou worden."