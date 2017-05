Hersentumoren Jermaine blijven weg, nog wel veel geld nodig voor vervolgbehandeling

TILBURG - Opnieuw goed nieuws voor Jermaine de Wind uit Tilburg: zijn hersentumoren blijven weg. Op zijn facebookpagina Main Life schrijft hij donderdag dat hij een goede scan-uitslag heeft gehad. "Vandaag was uiteraard weer een positieve dag die mij weer extra kracht heeft gegeven, we kunnen weer verder."

De fitnessinstructeur kwam de afgelopen maanden veel in het nieuws omdat hij acht tumoren in zijn hoofd had en behandeling in Nederland niet meer mogelijk was. Met de opbrengst van een crowdfundingsactie werd hij in Amerika behandeld.Die behandeling was succesvol. Eind maart kon de Tilburger melden dat de tumoren waren verdwenen Nu laat De Wind dus weten dat ook een tweede scan er goed uitziet. Maar verdere behandeling blijft nodig."Ik heb nog een bedrag nodig van 100.000 euro nodig. Dus wil ik nogmaals een beroep doen op jullie."