'Politiemol had eerder gepakt kunnen worden als politie Eindhoven had opgelet'

EINDHOVEN - Wanneer de politie in Eindhoven beter had opgelet dan had de vermeende politiemol Mark M. veel eerder gepakt kunnen worden. Een baliemedewerkster van de politie in Eindhoven gaf essentiële informatie over een lek bij de politie niet door. Dat meldt Dagblad De Limburger vrijdagochtend.

De baliemedewerkster van de politie in Eindhoven had volgens de Limburgse krant uitgebreid contact met de ex-vriendin van Jeffrey van den A. uit Eindhoven. Hij zou zijn ex bedreigen en mishandelen.



De vrouw mailde de baliemedewerkster eind november 2014 dat haar ex via een politieman aan haar aangifte kon komen.



Ze schrijft volgens de krant letterlijk dat haar ex de stukken van de politieman kon kopen. De informatie hierover komt echter niet verder dan de computer van de medewerkster aan de balie.



Was de info nagetrokken dan was gebleken dat M. daags na het mailtje van de ex-vriendin de gegevens van Jeffrey en zijn ex uit het systeem haalde.

Zaak dinsdag

De blijkt volgens de krant uit stukken die De Limburger heeft ingezien. De zaak tegen Mark M. uit Weert en vier andere verdachten in de zaak moet dinsdag beginnen. Justitie verdenkt M. van het verkopen van politie-informatie aan criminelen.

Nu loopt Mark M. zeven maanden later tegen de lamp. Dit nadat in een fraudeonderzoek naar een autohandelaar politiedossiers worden gevonden.

Politie doet onderzoek

De politie zegt in de krant te gaan onderzoeken wat er is misgegaan. Op vragen gaat ze echter niet in omdat het over een lopend onderzoek gaat.