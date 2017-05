'Weer stelende ambtenaar betrapt in Rucphen'

RUCPHEN - Voor de tweede keer binnen een jaar heeft de gemeente Rucphen een ambtenaar ontslagen die geld heeft verduisterd uit de kas van de personeelsvereniging. De man was voorzitter van de vereniging, meldt BN De Stem.

De man zou zich tienduizend euro hebben toegeëigend.



'Raakt ons diep'

In 2016 werd er door de vorige penningmeester van de personeelsvereniging ook al geld van de rekening weggesluisd. Toen ging het om een bedrag van ongeveer 21.000 euro.



Een woordvoerster van de gemeente laat in de krant weten dat deze nieuwe verduisteringszaak de gemeente 'opnieuw heel diep heeft geraakt'. Tegen de voorzitter van de personeelsvereniging is aangifte gedaan.