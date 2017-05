Voor dertiende keer auto in vlammen op in Tilburg, buurt werd wakker van harde knal

TILBURG - In Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag weer een auto in vlammen opgegaan. Dit keer in de Lucas Meijerstraat. Buurtbewoners schrokken rond kwart over vier wakker van een harde knal. Een auto bleek tegen een andere auto gebotst en die raakte vervolgens een aanhanger.

Volgens ooggetuigen zou één auto in brand zijn gestoken. Zij vermoeden dat deze auto was gestolen. Die auto brandde volledig uit. De andere auto raakte - net als de aanhanger - zwaar beschadigd.



De afgelopen weken zijn in Tilburg al dertien auto's in vlammen opgegaan.