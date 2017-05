Brabant viert de vrijheid met De Staat in Den Bosch, Nasrdin Dchar houdt 5 mei-lezing

DEN BOSCH - Ook in Brabant vieren we vandaag de vrijheid. In onze provincie is traditioneel Den Bosch de plaats waar het officiële Bevrijdingsfestival Brabant wordt gehouden. Onder meer Ambassadeur van de Vrijheid, De Staat, staat op de mainstage van het festival in onze hoofdstad.

Voordat op veertien festivals door heel het land het vieren van de bevrijding losbarst, heeft acteur Nasrdin Dchar uit Steenbergen de eer om de traditionele 5 mei-lezing te verzorgen.



Aansluitend aan zijn lezing in Haarlem wordt op Bevrijdingspop Haarlem het bevrijdingsvuur ontstoken. Dit als startsein voor alle festiviteiten in het land, waaronder de in totaal veertien Bevrijdingsfestivals

De dag wordt afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Hierbij zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig.

Vliegbasis Gilze-Rijen

Naast De Staat zijn ook de mannen van De Jeugd van Tegenwoordig Ambassadeurs van de vrijheid. ‘De Jeugd’ staat echter niet op het podium in Den Bosch. De Vrijheidsambassadeurs vertrekken vrijdag traditiegetrouw vanaf vliegbasis Gilze-Rijen naar de verschillende festivals.



Het festival in Den Bosch wordt iets na halftwee officieel geopend. De Egyptische-Nederlandse schrijver, journalist, opiniemaker en performer Mounir Samuel houdt een speech en ontsteekt het bevrijdingsvuur.

Vervolgens is het hoofdpodium het domein van de tienkoppige Amsterdamse brassband Gallowstreet. Daarna vieren ook De Staat, Haevn met zanger Marijn van der Meer uit Rosmalen en bijvoorbeeld rapper Ronnie Flex de bevrijding op het festival aan de Pettelaarse Schans.



Bevrijdingsdag zal tamelijk bewolkt zijn. In onze provincie blijft het waarschijnlijk wel droog. Met twaalf graden is het echter fris. In de avond klaart het wel wat op.