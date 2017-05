Je mag het regeringstoestel nog één keer bekijken, maar je mag niet binnen kijken

WOENSDRECHT - Onder meer koning Willem-Alexander vloog er regelmatig in: het naar zijn moeder vernoemde regeringsvliegtuig Fokker PH-KBX. Nu het toestel is verkocht, stelt het ministerie het vliegtuig een laatste keer tentoon. Op 3 juni kan het publiek op vliegbasis Woensdrecht afscheid nemen van het afgedankte regeringstoestel.

De KBX (Koningin BeatriX) heeft ruim twintig jaar gediend als vervoersmiddel van het Koningshuis en regeringsleden. Het vliegtuig is dan ook verouderd, wat volgens het ministerie reden was de KBX definitief uit te zwaaien. Het toestel is voor 3,7 miljoen euro overgenomen door luchtvaartmaatschappij Alliance Airlines.



De vervanger heeft zich al aangediend: een 89 mijoen euro kostende Boeing 737.



Interesse?

Er is 3 juni op Woensdrecht plek voor maximaal 3000 mensen. Zij kunnen zich hier aanmelden. De inschrijving loopt tot 15 mei. Overigens mag het aanwezige publiek niet binnen in het vliegtuig kijken. Volgens het ministerie is dat onmogelijk omdat het vliegtuig al is verkocht.