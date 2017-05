FNV zoekt nieuwe directeur voor autobedrijf via advertentie, directeur boos

WAALWIJK - Van Mossel Automative Group is niet gediend van de advertentie die FNV-metaal in een Waalwijks weekblad heeft geplaatst. Het is een vacature voor een nieuwe werkgever, geplaatst namens ontevreden werknemers. Algemeen directeur Eric Berkhof kan er maar deels om lachen.

“Dit gaat volgens mij averechts werken voor het FNV”, aldus Berkhof. “We hebben al veel steunbetuigingen gekregen. Mijn mensen zijn enorm boos.” De op één na grootste autodealer van Nederland zegt zelf geen problemen met haar eigen werknemers te hebben.



CAO-onderhandelingen

Volgens de directeur wordt de advertentie alleen maar ingezet voor de CAO-onderhandelingen met BOVAG te beïnvloeden. “Ze willen zo alleen maar zieltjes winnen”, aldus Berkhof. “Van de 1400 werknemers hier zijn er nog honderd bij het FNV.”



De kritiek in de advertentie vindt de topman ongefundeerd. “Wat doet Van Mossel nu eigenlijk niet goed?”, vraagt de directeur. “Onze medewerkers werken gemiddeld 0,8 uur per week over. Vanuit onze mensen zijn er nauwelijks klachten.”