Acteur Nasrdin Dchar houdt Nederland spiegel voor in 5 mei-lezing

HAARLEM/STEENBERGEN - Acteur Nasrdin Dchar uit Steenbergen heeft in Haarlem de traditionele 5 mei-lezing gehouden. Hij vroeg zich in de lezing af wat hij als kind van Marokkaanse ouders eigenlijk te vieren heeft. Dat thema komt ook terug in zijn theatervoorstelling DAD waarin Dchar het vaderschap verbindt met zijn migratieachtergrond.

Dchar vertelde in zijn lezing het verhaal van zijn ouders, eerste generatie migranten. Aan de hand van dit verhaal hield hij Nederland een spiegel voor. In de jaren zestig zei Nederland tegen mijn vader 'welkom', nu zegt het 'oprotten'. Het is volgens Dchar 'een tricky business parallellen te trekken tussen verleden en heden'.



En hij vergeleek vervolgens de term 'ontjoden' die 75 jaar geleden in Nederland werd gebruikt met 'de-islamiseren' dat nu veelvuldig wordt gebruikt. "Joden waren ratten en vluchtelingen zijn een plaag", legde hij een verband.Toen bekend werd dat hij de lezing mocht houden, noemde Dchar het een grote eer. En vrijdagochtend liet hij in een tweet weten ‘zelden zo zenuwachtig te zijn geweest’.De 5 mei-lezing vormt traditioneel het begin van de Nationale Viering Bevrijding. Ieder jaar nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een inspirerende spreker uit om de lezing te houden. Zo had in 2008 Wim van de Donk de eer . Hij was toen nog geen commissaris van de koning(in) in onze provincie.Aansluitend aan de 5 mei-lezing wordt op Bevrijdingspop Haarlem het bevrijdingsvuur ontstoken als startsein voor alle festiviteiten in het land, zoals de 14 Bevrijdingsfestivals.