Opa Roel pimpt zijn auto voor het kampioenschap van Feyenoord

RIJEN - Als Feyenoord komend weekend kampioen wordt, dan gaan er niet alleen Rotterdammers uit hun dak. Zo kunnen ook Roel en zijn kleinkinderen uit Rijen niet wachten het moment dat hun club zich weer kampioen mag noemen. Zij rijden zondag in hun gepimpte Feyenoord-auto richting Rotterdam.

“En maandag sowieso naar de Coolsingel”, aldus Roel. De fanatieke Feyenoord-supporter kreeg keelkanker en kon twee jaar niet mee naar de Kuip. “Toen nam mijn dochter mijn twee kleinkinderen mee naar het stadion”, vertelt hij. “Maar nu gaan we weer met z’n drieën.”



De auto is volledig in de kleuren van Feyenoord en verder bedekt met stickers en versiersels. Het pronkstuk op de voorkant van de auto is een plaatje van Roels zo geliefde Kuip. Hij heeft twee decennia moeten wachten op deze mooie dag. “Maar dat maakt het allemaal des te mooier”, aldus de gelukkige supporter.