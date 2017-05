Phillip Cocu ook volgend seizoen trainer van PSV, Dennis Haar nieuwe trainer Jong PSV

EINDHOVEN - Dennis Haar is volgend seizoen trainer van Jong PSV. Hij komt over van AZ, waar hij de laatste vijf seizoen assistent-trainer en heel even hoofdtrainer was. Bij het eerste team geen wisselingen. Phillip Cocu blijft trainer van het eerste elftal, met onder meer zijn huidige assistenten Ruud Brood en Chris van der Weerden, maar ook met Ruud van Nistelrooy.

De komst van Dennis Haar is geen verrassing. Al sinds bekend werd dat Pascal Jansen het trainersschap van Jong PSV zou verruilen voor de functie hoofd opleidingen bij PSV, was Haar een belangrijke kandidaat.



Voor Haar wordt Jong PSV de eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Daarin komt hij het komende seizoen zijn vader Martin Haar tegen. Deze oud-speler is trainer van Jong AZ, dat dit seizoen naar de Jupiler League gepromoveerd is.



Geen wisselingen bij eerste team

Bij het eerste team van PSV zijn geen wisselingen in de technische staf te verwachten. De directie van PSV liet eerder al weten niet aan zijn positie te tornen en zelf gaf Cocu aan gretig naar het komende seizoen uit te kijken.



Cocu: "Ik heb nog een contract tot 2019 en dat is nog niet zo lang geleden ondertekend. Dit seizoen hebben we de doelstelling niet gehaald, maar daardoor is de honger naar succes wel groter dan die al was. We moeten hier en daar wat accenten verleggen, zodat we die paar procenten die we dit seizoen tekort kwamen, weer kunnen inlopen. Wát precies houden we intern."



Wel gaf Cocu aan te rekenen op wat wisselingen van spelers die vertrekken en komen én jeugdspelers van PSV die wellicht het komende seizoen doorgroeien naar een prominentere rol in de eerste selectie.



Bart Ramselaar mist zondag de laatste uitwedstrijd van PSV van dit seizoen tegen FC Groningen. Hij ligt al de hele week ziek op bed. Trainer Phillip Cocu weet nog niet of hij een beroep kan doen op Siem de Jong. Jorrit Hendrix heeft afgerekend met een enkelblessure en is net als de herstelde Jetro Willems weer beschikbaar.