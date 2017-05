Golf aan auto-inbraken in Breda houdt aan: politie zoekt tweetal op scooter

BREDA - De afgelopen week zijn er bij de politie in Breda maar liefst 56 auto-inbraken gemeld. Daarmee houdt de inbraakgolf in de stad aan. Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat een groot aantal van de inbraken zijn gepleegd door ‘twee personen op een lichtkleurige motorscooter’.

Hun rol is nog niet duidelijk. Ook een concreter signalement ontbreekt. Het tweetal zou met name in de nachtelijke uren actief zijn. De inbraken zijn verspreid over de stad maar de politie signaleert pieken in het centrum, Boeimeer, Ginneken, IJpelaar en Heusdenhout.



Vorige week trok de politie ook al aan de bel over auto-inbraken in Breda. Toen meldde de politie dat er in de afgelopen twee maanden ongeveer 223 aangifte was gedaan van auto-inbraken in (de omgeving van) Breda.