Ex-voorzitter die geld uit kas van personeelsvereniging gemeente Rucphen stal trekt boetekleed aan

RUCPHEN - De voormalig voorzitter van de personeelsvereniging van de gemeente Rucphen geeft toe geld gepind te hebben met de pas van de personeelsvereniging. "Of het om tienduizend euro gaat, weet ik niet. Ik heb al meerdere malen gevraagd om een afschrift zodat ik kan zien over hoeveel geld het precies gaat. Ik wil het namelijk heel graag terugbetalen."

De ex-voorzitter, die liever niet met voor- en achternaam in de publiciteit verschijnt, trekt het boetekleed aan. "Ik ben inderdaad fout geweest. Ik had op dat moment een turbulent privéleven. Ik was depressief en had geldproblemen. Wat ik gedaan heb, is absoluut niet goed te praten, maar ik heb het wegnemen van het geld, nooit verbloemd voor de gemeente."



LEES OOK: Weer stelende ambtenaar betrapt in Rucphen



De gemeente Rucphen deed aangifte en ontsloeg de ex-voorzitter direct nadat aan het licht kwam dat er geld weggehaald was uit de kas. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar juni kwam naar buiten dat de voormalig penningmeester 21.000 euro weggehaald had uit de kas van personeelsvereniging.



"Na het incident van vorig jaar wordt de kas elk kwartaal extra gecontroleerd", vertelt de ex-voorzitter die toentertijd zijn afschuw uitsprak over het incident. "Ik wist dat ze er achter zouden komen. Nogmaals: het is absoluut niet netjes wat ik gedaan heb, maar ik heb het geld altijd terug willen betalen. Ik denk dat de gemeente me op een zo slecht mogelijke manier buiten wil trappen."



De gemeente Rucphen wil niet reageren op de kwestie.