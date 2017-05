Aww! Paard ligt urenlang in sloot

DE HEEN - Aan de Heensedijk in de Heen, een dorpje bij Steenbergen, heeft een paard urenlang in de sloot gelegen. Het paard is door de brandweer met een kraan uit de sloot getakeld en wordt momenteel verzorgd door een dierenarts.

Omstanders zagen het beest liggen en belden de brandweer. Volgens de eigenaressen heeft het paard ongeveer drie uur in het water gelegen.