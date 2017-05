In Spanje gezochte man op Eindhoven Airport opgepakt

EINDHOVEN - De Koninklijke Marechaussee heeft op Eindhoven Airport een 40-jarige man uit Nigeria aangehouden die nog een celstraf van negen jaar in Spanje moet uitzitten.

De man is donderdag aangehouden na zijn vlucht vanuit de Deense hoofdstad Kopenhagen, liet de marechaussee vrijdag weten.

Witwassen

Bij een controle bleek de man 19.000 euro bij zich te hebben waar hij geen verklaring voor had. Hij is daarom opgepakt voor witwassen.

Vervolgens bleek hij ook nog internationaal gesignaleerd te staan voor de celstraf die hij in Spanje heeft openstaan.

Uitlevering

De man is ingesloten. Over zijn uitlevering wordt op een later moment beslist.