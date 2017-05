Wisentkalfje geboren op Bevrijdingsdag in natuurgebied De Maashorst

UDEN - Op Bevrijdingsdag is het eerste wisentkalfje geboren in natuurgebied De Maashorst. De koe en het kalfje maken het goed. Zodra het geslacht bekend is, wordt het kalfje aangemeld bij het officiële wisentenstamboek, dat in Polen wordt bijgehouden.

De Maashorst tussen Uden en Zeeland is sinds maart vorig jaar een wengebied voor wisenten, ook wel Europese bizons genoemd. Ondanks kritiek van omwonenden werd de proef in februari met veertien maanden verlengd.

Kalfje zien

Na de geboorte van het kalfje bestaat de kudde uit elf dieren. Bij het uitzichtpunt langs de Udense Dreef heb je het beste zicht op het kalfje en de kudde.

Wereldwijd leven er zo’n zesduizend wisenten.