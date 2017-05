Erwin van de Looi wil mindset weer goed krijgen bij Willem II: 'Belangen Roda JC zijn groter'

TILBURG - Willem II speelt zondag een uitwedstrijd tegen Roda JC. Voor de tegenstander staat er in de strijd tegen degradatie veel op het spel, trainer Erwin van de Looi heeft met zijn ploeg minder om voor te vechten.

"We hebben een tijdje niet voor het echt gespeeld, dus is het zaak om de mindset weer goed te krijgen", zegt Van de Looi op de website van Willem II. "Roda zal er alles aan doen om een goed resultaat te behalen aangezien de belangen voor hen een stuk groter zijn dan die van ons."



"Voor ons is deze wedstrijd de laatste strohalm als we nog willen stijgen op de ranglijst, al zijn we afhankelijk van Heracles en Groningen. Voor Roda JC is het winnen van deze wedstrijd van levensbelang", aldus de oefenmeester. Willem II staat nu elfde, met drie punten achterstand op nummer tien FC Groningen. ADO staat als nummer twaalf maar één punt achter.



'Hoogst haalbare'

Handhaving was voor het seizoen de doelstelling bij Willem II, nu gaat men voor 'het hoogst haalbare'. "Nu we al een tijdje veilig zijn is het zaak om het hoogst haalbare eruit te halen, dit betekent dat we zo goed mogelijk moeten presteren om dit voor elkaar te krijgen."



In Kerkrade wordt de ploeg van Van de Looi gesteund door ruim zeshonderd supporters.