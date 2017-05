Drugs en wapens in huis, bewoner aangehouden

DEN BOSCH - Een bewoner van een huis aan de Meidoornstraat in Den Bosch is donderdagmiddag aangehouden nadat drugs en wapens in zijn huis werden gevonden. Dat meldt de politie vrijdag.

Bij het doorzoeken van de woning werden twee vuurwapens gevonden. Ook lag er een paar honderd gram cocaïne, een paar zakken gedroogde hennep en een brok hasj.



De politie kreeg tijdens de huiszoeking hulp van een drugshond. De bewoner zit vast voor verder onderzoek.