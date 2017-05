Meisjes (2 en 3) ontsnappen uit kinderdagverblijf in Eindhoven

EINDHOVEN - Twee meisjes van 2 en 3 jaar zijn vrijdagmiddag korte tijd ontsnapt uit kinderdagverblijf De Schatkamer in Eindhoven. Ze wisten een buitendeur te openen en liepen enige tijd op straat, schrijft het Eindhovens Dagblad.

De peuters kregen de buitendeur open door op een krukje te klimmen. Zo konden ze op de knop drukken waarmee de deur opengaat.

Open deur

De meisjes konden bij de buitendeur komen omdat een andere deur geopend was die eigenlijk dicht had moeten zijn. Verantwoordelijke Carolien Martens van De Schatkamer laat aan het ED weten dat dit te wijten is aan een menselijke fout.

De meisjes werden op straat gevonden nadat een voorbijganger de kinderen had aangesproken. Een andere voorbijganger die dat niet vertrouwde, belde de politie. Die was al op door het kinderdagverblijf op de hoogte gebracht van de vermissing.

Nadat de meisjes weer waren gevonden, zijn ze opgehaald door de ouders.