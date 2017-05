Profielwerkstuk saai? Niet als je een Romeins moordwapen bouwt

CUIJK - 150 meter haalt 'ie met gemak, en een helm doorboren moet geen punt zijn. De Romeinen waren dol op de scorpio, een houten belegeringswapen. Twee vwo-leerlingen uit Groeningen bouwden het wapen na voor hun profielwerkstuk.

"We wilden iets maken met onze handen, niet alles theoretisch", legt Boyd Gerrits uit. "We hebben allebei interesse in wapens en Ludolf weet veel van geschiedenis. Hij kende de scorpio al, dus zo kwamen we bij dit idee uit."



Boyd Gerrits en Ludolf Euwens maakten de scorpio in het eindexamenjaar 6vwo van het Elzendaalcollege in Boxmeer. Er gingen redelijk wat uurtjes in zitten: "Het is niet zo dat je ergens een handleiding hebt", zegt Gerrits.



Romeinse Dag

"We hebben alles uit afbeeldingen en beschrijvingen moeten halen. We hebben zelf een takel gelast om de pees te kunnen spannen. Vroeger deden ze dat anders, maar dat kunnen we niet namaken, dus we gebruiken een takel."



Vrijdag schitterde de scorpio op de Romeinse Dag in Cuijk. Een muur van hooi moest het ontgelden op de binnenplaats van Museum Ceuclum, een museum over de Romeinse geschiedenis van Cuijk. De gemeente is volgens de jongens erg onder de indruk van het houten wapen en wil de scorpio misschien wel tentoonstellen. "En het cijfer dat we hebben gekregen is een 8,5, dus dat is mooi.



Zo werkt de scorpio: