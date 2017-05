Steven Kruijswijk enige favoriet met tijdverlies in eerste etappe Giro: 'Te snel in de remmen'

OLBIA - Steven Kruijswijk heeft in de eerste etappe van de Giro d'Italia direct tijd verloren. De kopman van LottoNL-Jumbo kwam door breuken in het peleton dertien seconden na winnaar Lukas Pöstlberger over de finish.

Op 3,5 kilometer van de streep was er oponthoud door een valpartij. Kruijswijk kon na die valpartij van andere renners nog wel aansluiten, maar kon niet voorkomen dat er een kilometer voor het einde alsnog een gat viel met de renners voor hem. Uiteindelijk verloor hij dertien seconden.



Het was eigenlijk een hele makkelijke dag. Maar in de finale weet je dan dat het des te hectischer is, dat bleek ook", was de eerste reactie van Kruijswijk tegenover de NOS. "Ik zag achter de valpartij. Ik sloot nog aan, samen met Jos van Emden. Maar in de laatste kilometer vielen er op een brug of viaduct nog gaten. Daar zaten wij achter. Dat is klote op dag één."Kruijswijk ging een week geleden onderuit, dat had nog gevolgen tijdens de eerste etappe van de Giro. "Ik had in de finale wat schrik. Vorige week lag ik erbij in zo'n massasprint. Daardoor knijp je misschien iets te snel in de remmen. Fysiek ben ik verder wel ok. Misschien neem ik nu net wat minder risico. Maar het gaat niet in mijn hoofd zitten. Morgen weer verder."