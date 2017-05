Clubicoon Raymond Koopman trots op FC Oss: 'Hopelijk blijft de club nog heel lang bestaan'

OSS - FC Oss sluit het seizoen in de Jupiler League vrijdagavond af met een wedstrijd tegen De Graafschap. De avond staat echter vooral in het teken van het 25-jarig jubileum van de club. Clubicoon Raymond Koopman rekent op een mooie avond. "Het is bijzonder."

Koopman komt niet vaak meer bij de plaatselijke FC, maar vrijdagavond is hij aanwezig. "Zeker wel." Normaal is hij druk qua werk, maar deze speciale gebeurtenis wil hij niet missen. "En mijn kinderen willen ook, dan is er geen houden aan", zegt de voormalig doelman lachend. Vanaf half zes is het supportersplein bij het stadion geopend voor verschillende activiteiten.



Beste spelers 25 jaar profvoetbal

FC Oss maakte voor het jubileum een 'all time elftal van 25 jaar betaald voetbal'. Koopman staat in dat elftal. "Dat is wel bijzonder. Ik ben toch al een tijdje gestopt, dan ben je uit het vizier. En er was ook de nodige concurrentie, dan is het mooi dat je gekozen wordt. Daar mag je trots op zijn."



In het elftal staat Koopman als doelman. De verdediging bestaat uit Frank van Roosmalen, Dirk Heesen, Mischa Rook en Jochem Jansen. Roel van de Sande, Marcel van der Sloot en Dirk Schoofs staan op het middenveld. In de voorhoede hebben Danny Guijt, Edwin de Wijs en Davy Zafarin een plaats gekregen. Hans de Koning is gekozen tot beste trainer van de afgelopen 25 jaar.



'Mag er trots op zijn'

Koopman speelde tussen 1991 en 2001 maar liefst 314 wedstrijden in de hoofdmacht van de club. Nog altijd is hij de speler die voor FC Oss de meeste wedstrijden op zijn naam heeft staan. "Daar mag je trots op zijn. Ik heb natuurlijk het geluk dat steeds minder spelers echt lang bij een club blijven, daardoor zal ik het record nog wel even houden. En dat is mooi natuurlijk."



De voormalig doelman gaat genieten van de jubileumavond, bij de club die hij nog altijd goed volgt. "Het is de club waar ik als eerste de uitslag van bekijk. Ik heb er natuurlijk lang gespeeld. Er is een vak naar me vernoemd, ook zoiets moois. Het zijn 25 mooie jaren. En hopelijk komen er nog veel jaren bij. Hopelijk blijft de club nog heel lang bestaan. Anders is mijn vakkie ook weg natuurlijk."



Jubileumshirt

FC Oss speelt vrijdagavond in een speciaal jubileumshirt tegen De Graafschap. In samenwerking met kledingpartner Erima en supportersvereniging De Trouwe Oss is er een rood-wit retro shirt ontworpen.