Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - De laatste speelronde van dit seizoen staat op het programma in de Jupiler League. FC Eindhoven speelt de derby tegen Helmond Sport, winst is noodzakelijk om uitzicht te houden op de play-offs voor promotie naar de eredivisie. RKC Waalwijk is daarin de grootste concurrent, die ploeg speelt uit tegen MVV.

FC Eindhoven-Helmond Sport 2-1

Helmond Sport is zeker van de play-offs, de ploeg pakte via een periode een ticket voor het toetje van het seizoen. FC Eindhoven moet nog vol aan de bak om een ticket te bemachtigen. Een goed resultaat in de slotwedstrijd is daarvoor noodzakelijk.



Helmond Sport komt na twaalf minuten spelen op voorsprong. Na een goede voorzet vanaf de linkerkant kopt Jordy Thomassen de bal binnen. Het is zijn dertiende treffer van het seizoen. Na een klein half uur spelen komt FC Eindhoven op gelijke hoogte, Leonardo maakt de 1-1. Voor de Braziliaan is het zijn eerste in dienst van de plaatselijke FC. Jari Vandeputte kopt de 2-1 binnen, hij kopt een voorzet van Mart Lieder binnen.



RKC Waalwijk staat tiende in de Jupiler League, een plaats die recht geeft op een ticket voor de play-offs. De ploeg van trainer Peter van den Berg heeft een punt meer dan FC Eindhoven. De Graafschap staat drie punten achter, maar heeft als enige van de drie ploegen een positief doelsaldo. Winst in Maastricht zorgt ervoor dat RKC nog niet klaar is na vanavond.MVV schiet de bal onnodig over de zijlijn, met grote gevolgen. Vanuit de ingooi krijgt Fred Benson de bal. De Ghanees speelt Johan Voskamp in, de spits kaatst en Benson schiet de bal vervolgens fraai binnen: 0-1.Na licht contact gaat Ricardo Ippel neer in het strafschopgebied van RKC, de voormalig Willem II-speler krijgt een strafschop. Vanaf elf meter is Patrick N'Koyi koelbloedig: 1-1. Na de gelijkmaker heeft RKC het moeilijk met MVV. In de blessuretijd van de eerste helft krijgt Nick Kuipers rood.Een jubileumwedstrijd voor FC Oss, de thuisploeg viert het 25-jarig bestaan. Voor de bezoekers een wedstrijd waarin het hoopt op een klein wonder. Nederlagen van RKC en FC Eindhoven geven de club uit Doetinchem nog de kans zich te plaatsen voor de play-offs.Istvan Bakx geeft het feestje van FC Oss een extra mooi tintje. Hij schiet een vrije trap via de binnenkant van de paal op prachtige wijze binnen.NAC gaat op bezoek bij de nummer zeven van de ranglijst, zelf begint het de wedstrijd als nummer zes van de Jupiler League. Een goed resultaat kan belangrijk zijn met het oog op de play-offs. Als NAC zesde blijft, kan het de eerste ronde overslaan.Na een kwartier spelen komt NAC op voorsprong. Thomas Agyepong schiet van net buiten het strafschopgebied op schitterende wijze raak. Giovanni Korte kopt de 0-2 binnen. De kleinste man van het veld scoort vanuit een strafschop van Manu Garcia.Met die voorsprong en de tussenstand bij Fortuna Sittard-FC Volendam (2-0), is NAC hard op weg naar een andere uitgangspositie voor de play-offs. NAC staat virtueel vijfde en speelt daardoor in de tweede ronde van de play-offs eerst uit en vervolgens thuis.De thuisploeg had de hoop op de laatste speeldag voor een stunt te kunnen zorgen door degradatie te ontlopen. Door puntenaftrek is dat echter niet meer mogelijk. Voor Jong PSV stond er al niets meer op het spel, de Eindhovenaren eindigen het seizoen als vierde.Joël Piroe krijgt de eerste kans voor Jong PSV. Zijn inzet gaat net naast het doel van Achilles '29. Na een kans voor de thuisploeg is Albert Gudmundsson trefzeker. De IJslander is nu gedeeld topscorer van Jong PSV, net als Sam Lammers staat hij op zeventien treffers.De spelers van de Groesbeekse club zijn woedend, maar Jong PSV staat 0-2 voor. Piroe tikt een bal binnen, daarbij lijkt hij in buitenspelpositie te staan. De scheidsrechter keurt de treffer echter niet af. Na 26 minuten spelen komt Jong PSV op 0-3, Gudmundsson scoort zijn tweede van de avond. Kort voor rust maakt Antonio Stankov via de benen van PSV-doelman Hidde Jurjus de 1-3.Een wedstrijd die vooraf werd gezien als belangrijk, voor FC Dordrecht. Door de degradatie van Achilles '29 is dat niet meer het geval. FC Dordrecht is veilig, terwijl het seizoen voor FC Den Bosch al verloren is.De thuisploeg wil de bezoekers nog iets laten zien, de ploeg van de afscheid nemende trainer Wiljan Vloet begint goed aan de wedstrijd. Een poging van Romero Regales gaat een meter naast het doel van FC Dordrecht. Regales, clubtopscorer van FC Den Bosch, scoort na 25 minuten de openingstreffer. De aanvaller uit Curaçao scoort vanaf de strafschopstip.Na ruim een half uur spelen ligt het spel tijdelijk stil in Den Bosch. Scheidsrechter Mulder staakt de wedstrijd en neemt iedereen mee naar de kleedkamers nadat er veel vuurwerk in het vak is en een ballenjongen huilend van het veld loopt.