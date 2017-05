Efteling blijft adverteren op GeenStijl en Dumpert na kritiek

EINDHOVEN - De Efteling blijft adverteren op de websites GeenStijl en Dumpert. Dat heeft een woordvoerster vrijdagavond laten weten. Jumbo heeft momenteel geen campagnes lopen op beide sites. “Die zullen er ook niet komen binnen afzienbare tijd”, aldus een zegsvrouw van het Veghelse supermarktconcern.

In een opiniestuk in de Volkskrant werd bedrijven als Jumbo en De Efteling vrijdag gevraagd om kritisch na te denken over hun advertenties op de websites GeenStijl en Dumpert. Volgens ruim honderd vrouwen uit de media zijn die sites een omgeving vol vrouwenvernedering, racisme en homofobie.

Ingekochte advertentieruimte

De Efteling adverteert op GeenStijl en Dumpert, maar laat in een reactie weten dat niet bewust te doen. Het attractiepark koopt advertentieruimte in bij een andere partij. “Die partij bepaalt waar de advertenties het best tot hun recht komen”, aldus een woordvoerster. De ontstane ophef is voor De Efteling vooralsnog geen reden om het beleid te veranderen.

Volgens een zegsvrouw van Jumbo heeft het bedrijf in het verleden wel eens geadverteerd op de sites, maar lopen er momenteel geen campagnes. “Dat zal voorlopig ook niet gebeuren. Wij kunnen onze doelgroep ook via andere wegen bereiken.”