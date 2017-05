Giftige sponzen in Geldrop: al meerdere katten slachtoffer

GELDROP-MIERLO - Op verschillende plekken in Geldrop-Mierlo zijn vergiftigde sponzen gevonden. Het zou gaan om gebakken sponzen om huisdieren te lokken. Meerdere katten zijn er al slachtoffer van geworden.

De gemeente Geldrop-Mierlo waarschuwt op hun website voor de sponzen. De dingen zijn vooral gevonden in het noordelijk deel van Geldrop in de buurt van de rivier de Kleine Dommel.



Beruchte plek

Volgens Olga Schouten van Stichting Straatkat is het probleem nog groter. "Gisteren kregen we weer een melding, dit keer uit de wijk De Akert. De vorige meldingen kwamen vooral uit Braakhuizen Noord" aldus Olga.



In De Akert zijn volgens haar enkele jaren geleden ook al vergiftige katten gevonden. Of er een verband is met de sponzen is niet bekend.