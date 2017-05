Spits FC Den Bosch troost huilende ballenjongen na ontploffen vuurwerkbom [VIDEO]

DEN BOSCH - De wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Dordrecht is vrijdagavond even gestaakt door scheidsrechter Siemen Mulder. Hij stuurde alle spelers naar binnen nadat er vuurwerk ontplofte in de buurt van een ballenjongen. Die liep vervolgens huilend van het veld.

Bij een 1-0 voorsprong werd er al een aantal keer vuurwerk op het veld gegooid, ook werden er meerdere fakkels afgestoken. Mulder vond het op een gegeven moment genoeg en staakte de wedstrijd. Een ballenjongen, die voor het vak van de vuurwerk afstekende supporters zat, rende daarna huilend over het veld.



Romero Regales, de maker van de 1-0, ontfermde zich over de ballenjongen. Samen liep het tweetal van het veld.



De jongen werd in de catacomben opgehaald door zijn ouders. FOX Sports meldt dat de clubarts van Den Bosch de jongen heeft onderzocht, hij kan nog wel twee tot drie dagen last hebben van een piep in zijn oor. Waarschijnlijk valt het verder wel mee.