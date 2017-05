Lach en ergernis om Brabantse deelnemers Holland's Got Talent

HILVERSUM - Het was vrijdag een goede dag voor twee Brabantse deelnemers van Holland’s Got Talent. Zowel de 5-jarige danser Glenn als kleinkunstenares Isabel mochten door naar de volgende ronde. Al kon niet iedereen haar parodie op het gevoelige liedje ‘Mag ik dan bij jou’ waarderen...

Het was de derde keer dat Isabel Nolte uit Den Bosch meedeed aan een talentenjacht op televisie. Tijdens Holland’s got Talent zong ze een parodie op het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Niet iedereen kon de poep- en plasversie van Nolte waarderen, blijkt uit de reacties op Twitter.



De jury vond haar echter erg grappig en getalenteerd en daarom is de van oorsprong Duitse zangeres door naar de volgende ronde. Ook lukte het haar om Gordon op het podium te krijgen tijdens haar act. Een actie die ze wel moest bekopen met een grap van het jurylid over een gebrek aan deodorant . Gelukkig kon de Bossche er hartelijk om lachen.De jongste kandidaat van dit seizoen kreeg zelfs een staande ovatie van de jury. De schattige Glenn van Haaster wist met zijn dansmoves het hele publiek op zijn hand te krijgen. Op de vraag van de jury hoelang hij al danst, antwoordde hij: ‘Al vijf dagen’. Dat is niet zo lang, maar hij buikdanste zich wél een weg naar de volgende ronde.Toch zijn mensen ook kritisch over de act van de jonge Glenn. Want een kind van vijf met een soort stripperact die zijn shirt uittrekt op nationale televisie, is dat wel zo gepast? Iemand op Twitter schrijft dat zelfs haar dochter van negen het ‘te sexy’ vindt voor een kind van vijf. Weer een ander vindt dat de ouders falen. De kleine Glenn zal zich er niet zoveel van aantrekken, die lijkt er vooral lol in te hebben.