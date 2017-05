NAC Breda, RKC Waalwijk en Helmond Sport mogen dromen van eredivisie [SPEELSCHEMA]

EINDHOVEN - Drie Brabantse clubs uit de Jupiler League maken nog kans op promotie naar de eredivisie. Helmond Sport plaatste zich via een een tweede plaats in de periodetitel, NAC en RKC Waalwijk gaan de play-offs in op basis van de ranglijst.

Helmond Sport was begin december al zeker van deelname aan de play-offs. De periodetitel ging aan de neus van de Helmondse ploeg voorbij. Maar omdat VVV al een periodetitel op zak had, ging het ticket voor de play-offs naar nummer twee Helmond Sport. In de eerste ronde van het seizoenstoetje speelt de ploeg van trainer Roy Hendriksen tegen Almere City.



RKC Waalwijk verzekerde zich vrijdagavond van deelname aan de play-offs. Een 1-1 gelijkspel tegen MVV was genoeg om als nummer tien van de Jupiler League een ticket te bemachtigen. RKC begint maandag 8 mei, net als Helmond Sport, met een thuiswedstrijd. Op 12 mei volgt de return. Tegenstander van RKC is FC Emmen.



NAC begint een ronde later aan de play-offs. Op 18 mei speelt het een uitwedstrijd tegen FC Volendam, op zondag 21 mei volgt dan de return. Als de ploeg van trainer Stijn Vreven Het Andere Oranje weet te verslaan, staat het meteen in de finale van de play-offs. RKC en Helmond Sport moeten een ronde extra spelen.



Het schema van de play-offs is nog niet definitief. In de eredivisie staan er nog twee speelrondes op het programma. De clubs die vanuit het hoogste niveau in de play-offs moeten vechten tegen degradatie zijn dan ook nog niet bekend.