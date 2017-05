Vreugde bij RKC na plaatsing voor play-offs voor promotie: 'Sprookjes bestaan'

MAASTRICHT - Door een late treffer van Helmond Sport tegen FC Eindhoven plaatste RKC Waalwijk zich voor de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Het besef was er in eerste instantie nog niet, maar uiteindelijk was de vreugde groot.

"Dit is bijna historie schrijven", zei RKC-directeur Remco Oversier na afloop van de wedstrijd. "Als je kijkt naar het hele jaar, dan is nacompetitie halen werelds. RKC en de play-offs, exact een jaar geleden had niemand er een stuiver voor gegeven."



Maandag speelt RKC in eigen huis tegen FC Emmen, het Mandemakers Stadion moet dan volledig vol zitten. "Heel Waalwijk mag gratis naar binnen", zegt Oversier met een glimlach. "Er kunnen 7508 mensen het stadion in. We moeten even kijken hoe we dat goed gaan reguleren, maar we willen dat iedereen massaal de schouders onder onze club zet."



RKC stond zelf op 1-1, terwijl FC Eindhoven lange tijd op voorsprong stond. Met die tussenstanden was het klaar voor de Waalwijkse ploeg en zou FC Eindhoven de play-offs ingaan. "In eerste instantie hadden we niet genoeg aan een punt, dan ga je alles of niets spelen. En dan hoor je vanaf de zijkant: 2-2. Later begreep ik dat het 2-2 bij Eindhoven was. De ontlading was daardoor groot."Met een tiende plek de play-offs ingaan is natuurlijk raar. Het doel is dat je naar de eredivisie wil. Daar zijn we misschien niet goed genoeg voor, maar in de play-offs ben je gewoon maar zes wedstrijden verwijderd van de eredivisie. We liggen met Waalwijk dicht bij de Efteling, dus we moeten geloven in sprookjes. We hebben kans."Trainer Dennis van den Berg ziet kansen tegen FC Emmen, in de eerste ronde. "Dat kan vriezen en dooien, daar kun je van winnen en verliezen. Het is niet onmogelijk om nog een rondje verder te komen."Je moet voor de eredivisie gaan, maar uiteindelijk moet je ook wel realistisch zijn. We gaan het per ronde bekijken. Als het meezit hebben we een extra ronde. Dan spelen we tegen een ploeg uit de eredivisie. Je weet nooit hoe die wedstrijden gaan lopen, het kan altijd gek gaan."