'Snelle, technisch vaardige en ontzettend doelgerichte' amateurspits tekent bij FC Den Bosch

DEN BOSCH - FC Den Bosch heeft zich versterkt met Dennis Kaars. De amateurspits, topscorer in de derde divisie, heeft een akkoord bereikt met de profclub over een contract voor twee seizoenen.

FC Den Bosch heeft met de 28-jarige Kaars een overeenstemming bereikt over een contract voor twee seizoenen, met een optie tot verlenging aan Bossche zijde voor nog een seizoen. Voor Kaars wordt het zijn eerste avontuur in het profvoetbal. Hij komt over van ASV De Dijk, voor die club scoorde hij dit seizoen veertig doelpunten. Drie keer was hij trefzeker tegen Jong FC Den Bosch, dat in dezelfde competitie actief is.



"Dennis is een jongen die met zijn karakter en speelstijl past bij de bourgondische volksclub FC Den Bosch", zegt commissaris Jan Gösgens. "Hij heeft lef, is snel, technisch vaardig en ontzettend doelgericht. Dennis is een speler die kan verrassen en met zijn spel het publiek kan vermaken."Voorzitter Jan-Hein Schouten is blij met de komst van de spits. "De afgelopen periode is er achter de schermen hard gewerkt om FC Den Bosch nog steviger op weg te helpen naar een gezonde toekomst. We zijn het nieuwe verhaal van de club aan het schrijven en zijn erg blij dat Dennis voor FC Den Bosch heeft gekozen, ondanks de interesse van andere clubs uit het betaald voetbal."