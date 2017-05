FC Eindhoven beëindigt competitie in mineur: 'tekenend voor dit seizoen'

EINDHOVEN - Hoewel het seizoen al niet bracht wat een ambitieus FC Eindhoven ervan verwacht had, had plaatsing voor de playoffs nog veel goed kunnen maken. Tegen Helmond Sport leek te gebeuren wat nodig was, maar de late gelijkmaker en daardoor de 2-2 eindstand zorgde ervoor dat trainer Ricardo Moniz en zijn team dit seizoen afsluiten met een teleurstellende elfde plaats en dus geen na-competitie.

Keeper Ruud Swinkels kon het na afloop nog maar nauwelijks bevatten. "Er is in deze wedstrijd eigenlijk niks aan de hand, we zijn de betere ploeg, maar weten alleen de score niet uit te bouwen. We zetten de trend van dit seizoen een beetje door in deze wedstrijd. En dus is het wellicht terecht dat we de playoffs niet gehaaled hebben. We waren niet constant genoeg en hebben teveel laten liggen."



En dat nadat er in het begin nog zoveel optimisme was. Met Ricardo Moniz werd een ambitieuze, ervaren trainer gehaald en ook de selectie werd versterkt. Maar toch wilde het niet echt gaan draaien.



'Andere jaren minder kwaliteit, maar betere prestaties'

Swinkels: "Andere jaren hadden we mischien minder kwaliteiten in de ploeg, maar waren de prestaties beter. Dit jaar is er geinvesteerd in het team en was iedereen ervan overtuigd dat er iets moois kon groeien. Helaas is dat niet gebeurd."



Ook tot teleurstelling van van de trainer. Ricardo Moniz. Gehaald om de club naar een hoger niveau te tillen. Het niet halen van de playoffs ziet hij als één van de grootste teleurstellingen in zijn carriere."Ik ben zwaar teleurgesteld dat hier ons seizoen eindigt. De playoffs halen was onze ambitie en dat hoort ook bij de status van deze club. Of dat consequenties voor mij heeft? Daar hou ik me helemaal niet mee bezig, want angst is een slechte raadgever. Ik ben een trainer die leeft bij de dag. De komende dagen moeten we maar eens gaan bekijken hoe we hier verder gaan."