Filmmuziek Django maakt grote indruk op publiek én op Rosenberg Trio zelf.

HELMOND - Toen het Nuenense trio twee jaar geleden werd gevraagd voor de soundtrack van de film Django waren ze meteen dolenthousiast. Maar nu de film sinds deze week daadwerkelijk uit is in de Nederlandse bioscopen, begint het Rosenberg Trio pas te beseffen wat hen is overkomen. Glimmend van trots traden ze vrijdagavond na afloop van de film op in De Cacaofabriek in Helmond.

Een vrouwelijk filmbezoeker komt bijna sprakeloos de zaal uit. "Fantastisch. Ik ben nog een beetje onder de indruk moet ik zeggen. Het is ongelofelijk prachtig."



'Van kleins af aan'

“Wij hadden nooit verwacht dat wij in de film zouden spelen", vertelt bassist Nonnie Rosenberg. "Als klein kind keek ik alleen maar naar de hoes van die plaat. Dat is heel bijzonder. Eigenlijk een droom van kleins af aan."



De droom van het Rosenberg Trio is uitgekomen. De muziek van Stochelo Rosenberg is verwerkt in een speelfilm over hun grote jazz-idool. Bij Stochele Rosenberg begint het nu pas echt door te dringen. "Maar het blijft een droom die werkelijkheid is geworden.”De muziekopnames in een Parijse studio gingen niet zonder slag of stoot. “Midden in de opnames ben ik gevallen en heb ik m’n pink gebroken. Dat was echt heel heftig", aldus Stochelo. Hij vervolgt: "Alles moest stopgezet worden, de film moest doorgaan. Alles stond stil vijf maanden lang. Dat had een enorme impact op mij.”Het trio heeft met vele grote artiesten opgetreden en op de mooiste plekken gespeeld. Maar de heren vinden het fijn dat het concert dit keer, lekker dicht bij huis, in Helmond plaatsvindt. “Nu kunnen we een keer op tijd naar huis!”, lachen zeDjango is een film over het leven van jazzgitarist Django Reinhardt, een zigeuner uit België. Het verhaal speelt zich af in het door Nazi-Duitsland bezette Parijs in 1943.