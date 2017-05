Auto vliegt uit bocht en belandt in sloot

WAALWIJK - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de bocht gevlogen op de Meidoornweg in Waalwijk. Dit gebeurde rond halfvier.

De auto kwam in een sloot tot stilstand. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.



Uit een blaastest bleek dat de man gedronken had.



Een takelwagen heeft de auto uit de sloot gehaald.