Oud-jeugdspeler seksueel misbruikt bij PSV in jaren zestig: 'Dit is uitermate schokkend'

EINDHOVEN - Een oud-jeugdvoetballer van PSV is in de jaren zestig seksueel misbruikt bij de Eindhovense voetbalclub. De jeugdspeler zou vanaf zijn achtste jarenlang zijn aangerand door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding. "Het valt niet uit te sluiten dat er meer slachtoffers zijn."

Het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, meldde zich kort geleden bij PSV na het zien van een oproep in de Volkskrant. De Eindhovense voetbalclub bevestigt dit.



De dader zou in de jaren zeventig naar het buitenland verhuisd zijn. Sindsdien is hij niet meer betrokken bij PSV.



Ook bij Vitesse

Ook bij het Arnhemse Vitesse zou een oud-jeugdspeler misbruikt zijn. Die zaak dateert uit 1996. Hier zou de verdachte een elftalleider zijn.



Dit zijn de eerste zaken die in het Nederlandse profvoetbal naar buiten komen sinds de Engelse voetbalwereld eind vorig jaar werd opgeschrikt door een groot misbruikschandaal.



'Enorm respect dat hij deze stap heeft gezet'

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV noemt de zaak 'uitermate schokkend'. "Het leed dat het slachtoffer is aangedaan, is onbeschrijfelijk. Daarom hebben we er enorm respect voor dat hij de stap heeft gezet om ons te vertellen wat hem is overkomen."



Volgens Gerbrands 'valt zeker niet uit te sluiten' dat er meer slachtoffers van seksueel misbruik zijn bij PSV. "Hen willen we graag laten weten dat ze zich kunnen melden." De meldingen worden vertrouwelijk behandeld.



Ervaringen delen

De oud-jeugdspeler staat er open voor zijn ervaringen te delen met de vertrouwenspersonen die bij de club in dienst zijn. "Een bijzonder gebaar. Daar gaan we zeker gebruik van maken", vertelt Gerbrands. "Het zal ons helpen bij het herkennen van signalen die op problemen wijzen."