Nieuwe veerpont naar de Biesbosch moet voor meer toerisme zorgen

LAGE ZWALUWE/ WERKENDAM - Het is een stuk makkelijker geworden om van Lage Zwaluwe naar de Biesbosch te gaan. Zaterdagochtend gaat een veerdienst van start. De dienst moet 'het toerrisme verrijken'.

De eerste honderd bezoekers mogen gratis mee met de veerdienst. Het elektrische pondje vaart vanaf de Biesboschweg in Lage Zwaluwe naar de Jacominaplaat in Werkendam en terug.



Pilot



Het gaat om een pilot die tot half oktober loopt. Het bootje vaart twee keer per uur, en bij goed weer zelfs drie keer. De ritprijzen variëren tussen de drie en zeven euro.



Wethouder John van Oosterhout van de gemeente Drimmelen: “De veerdienst is een aanwinst voor het toeristische karakter van onze gemeente als voortuin van de Biesbosch."