'Ballenjongen geschrokken, maar maakt het naar omstandigheden goed'

DEN BOSCH - Wat een mooie avond had moeten worden voor de 13-jarige Jens, eindigde in een avond vol tranen. Hij mocht vrijdagavond ballenjongen zijn tijdens de laatste competitiewedstrijd van FC Den Bosch van dit seizoen, tegen FC Dordrecht. Voor kinderen is zoiets best speciaal. Maar de avond van Jens werd verpest door een supporter die een vuurwerkbom naar hem gooide.

De scheidsrechter staakte het duel een kwartier. Jens, die voor het vak van de vuurwerk afstekende supporters zat, rende vervolgens huilend van het veld. FC Den Bosch-voetballer Romero Regales, de maker van de - uiteindelijk winnende - 1-0, ontfermde zich over de ballenjongen. Samen liep het tweetal van het veld.



Attentie

"Jens was erg geschrokken en had een piep in zijn oor, maar na een bezoekje aan de clubarts maakte hij het gelukig snel weer goed", laat de club op de website weten. "Hij bekeek het restant van het duel met zijn ouders vanaf de sponsortribune."



"We hebben Jens en zijn ouders uitgebreid gesproken en met hen afgesproken dat Jens op een later tijdstip thuis zal worden bezocht met een attentie vanuit de club. Dit zorgde gelukkig weer voor een kleine glimlach."