Reusel demonstreert tegen pastoor: 'Ik ben in staat al zijn botten te breken'

EINDHOVEN - In Reusel demonstreerden zaterdagochtend bijna vijfhonderd mensen tegen de plaatselijke pastoor. Een van de aanwezigen is 'in staat al zijn botten te breken'.

De demonstranten kwamen af op een oproep om een stille tocht te lopen tegen het beleid dat nu gevoerd wordt in de Reuselse parochie. 'Gewoon netjes, geen spreekkoren of spandoeken' stond er op het papier.



De woede is er al lang in het Brabantse dorp, maar voor velen was de druppel toen pastoor Karel van Roosmalen een Mariabeeldje uit een kapel zonder toestemming meenam. Veel kerkgangers zagen dit als diefstal en waren woedend.De pastoor nam het Mariabeeld en nog wat andere spullen mee uit de kapel bij verzorgingshuis De Lindenhoff in Lage Mierden. Het verzorgingshuis en daardoor dus ook de kapel zou de deuren gaan sluiten. Veel te vroeg, volgens bezoekers van de kapel , nam hij alvast het Mariabeeld en wat andere spullen mee.Deze actie van de pastoor haalde de landelijke media. Toen een verslaggeefster van PowNews verhaal kwam halen , werd de pastoor erg boos. De pastoor duwde de verslaggeefster nog net niet de kerk uit.Zoveel woede ontstaat vaak niet alleen door een diefstal van een heilig beeld. Er zijn vele incidenten met deze pastoor geweest. Zo zou hij 35 vrijwilligers en vele koren uit de kerk hebben gejaagd. Ook mochten nabestaanden geen muziek naar keuze draaien tijdens een uitvaartdienst. Een ernstige zieke mocht niet bediend worden door een andere pastoor. Parochianen laten hun kinderen ergens anders dopen en verplaatsen communies naar andere kerken in de buurt.De stille tocht liep ondermeer langs de kerk en zijn woning. Of de pastoor op dat moment ook thuis was, is onbekend. Hij reageert niet op de deurbel en is telefonisch ook onbereikbaar voor commentaar.Helemaal nieuw is het gedrag van de pastoor niet. Van 2006 tot 2011 was hij pastoor in Waalwijk. Daar waren ook veel parochianen niet blij met hem