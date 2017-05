Vrachtwagen vat vlam, weg afgesloten

NISTELRODE - Een vrachtwagen vatte zaterdagochtend vlam op de Dintherseweg in Nistelrode. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet bekend.

Het vuur werd rond halfelf ontdekt en is geblust. Waarschijnlijk ontstond het vuur door kortsluiting. "Heel de binnenkant van de vrachtwagen is uitgebrand", meldde een ooggetuige.



Rook ingeademd

De straat werd door de hulpdiensten tijdelijk afgesloten voor het verkeer.



De bestuurder - die alleen in de truck zat - maakt het goed, al had hij wel rook ingeademd.