PSV-directeur over misbruik: 'De beerput gaat opengetrokken worden'

EINDHOVEN - PSV wil er alles aan doen om eventuele nieuwe misbruikzaken aan het licht te brengen. Dat zegt algemeen directeur Toon Gerbrands tegen Omroep Brabant. De club heeft een speciaal meldpunt geopend nadat zaterdag naar buiten kwam dat een oud-jeugdspeler in de jaren zestig misbruikt is bij PSV en Vitesse.

"Die meneer is bij me geweest, dat zijn verschrikkelijke verhalen" aldus Gerbrands. Het slachtoffer zou volgens hem 'niet al te veel last' van het misbruik hebben gehad: "Hij heeft daarna een hele mooie carrière gehad. Maar hij wil voorkomen dat andere kinderen hetzelfde meemaken. Hij vermoedt dat de dader nog leeft."



LEES OOK: Oud-jeugdspeler seksueel misbruikt bij PSV in jaren zestig: 'Dit is uitermate schokkend'



Meerdere slachtoffers

Gerbrands sluit niet uit dat er nog meer meldingen binnenkomen. "Wat er in Engeland is gebeurd kan hier ook gebeuren. Als club hebben we een extra meldpunt ingericht waar mensen zich kunnen melden. Als we een melding krijgen gaan we er heel zorgvuldig mee om" vertelt hij.



PSV werkt hierbij samen met andere partijen. "We gaan dit ook als bedrijfstak aankaarten. Het moet op de agenda van de Eredivisie en het hele betaald voetbal."



Dader nog niet bekend

De man die zich meldde over het misbruik in de jaren zestig wil anoniem blijven. Ook de identiteit van de dader is niet bekend bij PSV. Gerbrands: "Dat ligt bij de Volkskrant. Het zou best kunnen dat er de komende weken nog meer verhalen gaan komen hierover."



Er zou wel een naam gevallen zijn, maar dit gaat de Volkskrant eerst onderzoeken. "De beerput gaat opengetrokken worden" zegt Gerbrands.