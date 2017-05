Doen wat onmogelijk lijkt: 12-jarige Isa traint zich suf voor 4 Engelse mijlen

ROOSENDAAL - Keihard trainen. Dat is wat de Roosendaalse Isa doet. Keihard trainen om mee te kunnen lopen aan de vier Engelse mijl tijdens het hardloopevenement De Cloetta Halve Marathon in Roosendaal. Bijzonder? Jazeker. Isa heeft als baby een herseninfarct gehad en hield hier lichamelijke beperkingen aan over.

Een van die beperkingen is spasme. Ook heeft ze een rolstoel voor langere afstanden, een driewielersfiets in verband met een evenwichtstoornis en elke dag een beugel om haar rechterbeen. Ga dan maar eens 6,4 kilometer hardlopen.



Drie keer per week trainen

Maar omdat veel van haar klasgenootjes de afstand wel gaan rennen, wilde Isa niet achterblijven. "Ze zal en moet mee lopen op 25 juni in Roosendaal", zegt haar moeder Ellen van Wesel. Ellen had er een hard hoofd in, maar Isa was vastbesloten. "Nu traint ze drie keer in de week. Na elke training heeft ze twee dagen pijn in haar heup". Toch houdt het Isa niet tegen. "Ze gaat er echt helemaal voor", vertelt de moeder trots.



Eerst reageerden haar klasgenoten best onaardig op het nieuws dat Isa ook meedoet. "Ze zeiden dat Isa de avondvierdaagse ook niet kon uitlopen en dat ze de finish nooit gaat halen. Maar nu ze haar door de wijk zien trainen, moedigen ze Isa juist aan. Soms rennen ze een stukje mee."



John Sibens

"Het trainen doet ze niet alleen. Een keer per week gaat haar moeder op de step ernaast met haar mee. De andere twee keer, traint ze met haar trainer John Sibens. Deze trainer kwam ze tegen bij een sportwinkel in Roosendaal. John was daar aan het werk. "Doordat Isa een beenbeugel draagtk, heeft ze twee verschillende maten schoenen nodig. Ze raakte aan de praat met John en kreeg van hem het tweede paar gratis."



"Daar stonden we wel even perplex van, ja. We praatten wat met John en vroegen hem of hij toevallig ook nog een trainer wist. Hij zei dat hij het zelf wel wilde doen". Samen met de revalidatiearts en de fysiotherapeut kijkt hij wat een goed trainingsschema en looptempo voor Isa is. "Zo mag Isa drie keer in de week trainen en 25 juni meelopen met de vier Engelse mijlen. Tot die datum heeft ze toestemming van de fysio en haar arts. Daarna gaan ze kijken wat 'goed' voor Isa is.



Op wilskracht

Via John hoorde ook de organisator van het evenment over de inzet van miesje. Atletiekvereniging Thor gaf haar daarom een gratis startbewijs. "Niks houdt haar nu nog tegen. Ze gaat de finish halen. Echt hoor, ze loopt hem uit. Desnoods op wilskracht", zegt Ellen overtuigd.



Zelf bedacht

Isa loopt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor gehandicapte kinderen in derdewereldlanden. "Ze kwam er zelf mee om geld op halen voor het Lilianefonds. Ze is zich er heel bewust van dat ze in Nederland kansen krijgt en geholpen wordt. Ze weet dat dit niet overal zo is".