Bestuurster rijdt door na ongeval in Gemert, vrouw raakt lichtgewond

GEMERT - De politie in Gemert is op zoek naar een bestuurster die na een ongeval is doorgereden. Een vrouw die op haar fiets zat raakte lichtgewond bij de het ongeval.

Het gebeurde zaterdagmiddag op de kruising van de Aldebiezenstraat en de Molenakkerstraat in Gemert. De fietster moest voorrang krijgen van de bestuurster van de auto. Dat leek ze in eerste instantie ook te krijgen, maar vervolgens reed de auto toch door.

Daarop moest de fietster op de remmen, waarbij ze ten val kwam. De auto heeft haar niet geraakt. De mevrouw op de fiets is gecontroleerd door ambulancepersoneel en daarna op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan voor verdere controle of behandeling.

De politie wil niet uitsluiten of de bestuurster van de auto het ongeval wel of niet heeft gezien. "Dat laat ik in het midden. Maar het is wel een ongeval en de mevrouw die achter het stuur zat is doorgereden, dus we willen graag even met haar praten." Volgens de politie zou het gaan om een blonde vrouw van begin dertig. Ze reed in een kleine lichtgrijze auto en er zaten twee kinderen op de achterbank.