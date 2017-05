Wedje leggen? Belofte maakt schuld, dus 65 miljoen 'armer' als Feyenoord kampioen wordt

EINDHOVEN - Sinds sport bestaat wedden mensen op de uitkomsten. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat gaat zeker niet veranderen. Dat gokkende mensen soms overmoedig zijn is ook geen nieuws. Zo ook YouTuber Robbie van de Graaf, een 18-jarige Eindhovenaar die zó zeker is dat Feyenoord geen kampioen wordt dat hij er wel even ‘50K’ op durfde te zetten.

“Dat hele Feyenoord is toch maar een fa2 (fatoe, grapje, red.), ik durf wel te zeggen dat iedereen die dit RT’d 50k van me krijgt als Feye kampioen wordt”, plaatste Van de Graaf in augustus 2016 op Twitter. Niet serieus te nemen, vond hij.

Zijn meer dan 20.000 twittervolgers namen het een stukje serieuzer. De tweet werd 1300 keer gedeeld en naarmate het kampioenschap nadert voor de Rotterdammers willen mensen toch geld zien. Een snelle rekensom laat zien dat 1300 keer 50k zo’n 65 miljoen is.

Da’s een hoop geld. Navraag van Nieuwsredactie.fhj, de nieuwssite van de Fontys Hogeschool Journalistiek, leert dat Van de Graaf zich ‘netjes aan zijn woord houdt’. Soort van dan. Hij stelt dat hij mensen gaat uitbetalen in FIFA-coins. Jammer voor de retweeters dus, die het niet op hun rekening bijgeschreven krijgen.

FIFA coins zijn munten waarmee je in het populaire voetbalspel kan betalen. Volgens Nieuwsredactie.fhj kijkt de Eindhovenaar naar het aantal retweeters op 18 september, de dag van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. “Toen waren er driehonderd retweets, dat is dus 15 miljoen FIFA coins. Dat is dus het bedrag dat ik ga weggeven."

De marktwaarde van de munten ligt iets lager dan het bedrag wellicht klinkt. Voor 132.75 dollar koop je 15 miljoen FIFA-coins op u7buy.com. Hoe de munten verdeeld worden is nog niet helemaal duidelijk. Aanstaande zondag speelt Feyenoord in ieder geval tegen Excelsior, bij winst heeft de ploeg de titel.