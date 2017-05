Beleef de play-offs 2017 bij Omroep Brabant met oud-speler Anthony Lurling!

BREDA/HELMOND/WAALWIJK - Oud-voetballer Anthony Lurling gaat de komende periode voor Omroep Brabant de play-offs om promotie/degradatie volgen. Lurling zal met name zijn licht laten schijnen over de verrichtingen van de Brabantse deelnemers NAC Breda, RKC Waalwijk en Helmond Sport. Zijn mening, zijn deskundigheid en zijn liefde voor het voetbal is dagelijks te volgen in een speciaal (video)blog. Hij doet dit samen met Ronald Sträter, verslaggever bij Omroep Brabant.