Naaktfoto's gevraagd door tekstkar: 'Dat hoort 'ie helemaal niet te doen'

EINDHOVEN - Een opmerkelijk tafereel op de kruising van de Huizingalaan en en Hondsruglaan in Eindhoven. Daar vraagt een tekstkar aan voorbijgangers om rekening te houden met de gewijzigde verkeerssituatie - én om naaktfoto’s te sturen.

Dat is niet gebruikelijk. “Dat hoort ‘ie helemaal niet te doen”, zegt een verbaasde medewerker van Heijmans, de eigenaar van de kar. “Da’s in ieder geval niet de bedoeling. Dat kan nooit vanuit ons komen.”



Van wie de boodschap komt is niet helemaal duidelijk. Het enige dat we op moment van schrijven weten is dat de kar voorbijgangers er steeds een paar seconden op attendeert dat de Hondsruglaan van 15 tot en met 24 mei gefaseer dicht is, om vervolgens weer een paar seconden op ‘send nudes’ te springen.



Hilariteit

Het leidt tot hilariteit bij voorbijgangers. Een jongeman die op zijn scooter passeert kijkt drie keer verbaasd om en in een passerende bus worden grapjes gemaakt. Een enkeling vraagt zich af waar de foto’s heen kunnen.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1338030529621277&set=a.210784025679272.48049.100002430296582&type=3&theater">

Heijmans vermoedt dat een lolbroek bij de tekstkar zelf de teksten heeft aangepast. Volgens de medewerker kan dat wel, mits je verstand hebt van de apparten. Op het moment dat het bedrijf hoorde dat de tekst op de kar stond is er een monteur naartoe gestuurd om de oproep te verwijderen. "Hier hebben we nog nooit van gehoord", meldt het bedrijf. "We gaan zorgen dat het in de toekomst niet meer kan gebeuren."