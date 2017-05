Wint Christel de Mis(s)verkiezing en wordt zij Mis(s) 2017?

HALSTEREN - Wordt Christel Verbogt uit Halsteren vanavond Mis(s) 2017? De dame met een bos vol krullen strijdt in het programma Mis(s)verkiezing tegen zeven andere vrouwen met een handicap en hoopt de titel in de wacht te slepen. Het publiek bepaalt door te stemmen wie de winnares van dit jaar wordt.

Christel (20) zit sinds een paar jaar in een rolstoel, heeft een neurologische aandoening, een bindweefselziekte en krijgt haar voeding via een sonde. Maar tot haar veertiende was er niets aan de hand. "Maar toen werd ik ziek en sinds mijn zeventiende zit in in een rolstoel", vertelde ze eerder.



Met haar deelname aan het programma wil ze aandacht vestigen op drie belangrijke missies: "Ik wil me inzetten voor toegankelijke scholen voor iedereen, ook hoop ik dat er minder vooroordelen komen over mensen met een beperking en ik wil dat minder bekende aandoeningen meer aandacht krijgen", vertelde ze.



Het programma Mis(s)verkiezing is een idee van Lucille Werner. Tien jaar geleden was het voor het laatst op televisie. Minister-president Mark Rutte kroont vanavond de winnares.