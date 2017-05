Rijbewijs pas een week terug, maar snelheidsduivel is 'm alweer kwijt

WERNHOUT - Als je je afgepakte rijbewijs net weer terug hebt, dan zou je denken dat je er zuinig mee omgaat. Daar dacht een hardleerse automobilist op de N263 bij Wernhout iets anders over. Hij had zijn rijbewijs net een week terug, maar raakte 'm kwijt toen hij bijna 70 kilometer per uur harder reed dan is toegestaan.

De man reed op de Wernhoutseweg (N263) bij Wernhout, waar een maximum snelheid geldt van 80 kilometer is. De snelheidsduivel reed hier 69 kilometer harder dan mag. Zijn rijbewijs is hij dus weer kwijt.



