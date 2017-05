OG3NE verovert songfestivalharten en stijgt in de peilingen

KIEV - Op het dakterras van het Premier Palace Hotel in Kiev gaat de ene na de andere journalist tegenover Lisa, Amy en Shelley zitten. Allemaal hebben ze tien minuten om de zussen uit Fijnaart alles wat ze willen te vragen. Dat lijkt lang maar de tijd vliegt. Toch is de conclusie van iedere journalist hetzelfde: wat zijn dit leuke, spontane en gezellige meiden. En wat kunnen ze zingen! In Kiev hangt er een goede ‘vibe’ rond OG3NE en dat zie je terug in de peilingen.

Voor dat OG3NE naar Oekraïne vertrok, stonden de Fijnaartse zussen op nipte plaatsing voor de finale. In die finale zouden ze dan zeventiende van de 26 worden. Niet erg spectaculair dus. De eerste repetitie op maandag werd door een populaire website verkozen tot beste eerste repetitie.



Het enthousiasme bij met name de buitenlandse pers groeide flink. Die publiceerde volop over de Brabantsen en OG3NE steeg naar een zekere kwalificatie voor de finale en net niet in het ‘linkerrijtje’ in de finale, namelijk een veertiende plaats. Na de tweede repetitie en vooral ook de persconferentie van zaterdag lijkt Europa defintief voor de dames te zijn gevallen.OG3NE gaat volgens de peilingen als nummer vijf naar de finale. In die finale is er inmiddels een negende plek voor de zussen bedacht. Waar hem dat in zit? Natuurlijk, de zangkwaliteiten van de drie maar zeker ook hun omgang met de media. Zaterdagmiddag is er een persbijeenkomst in het hotel van OG3NE geregeld. Urenlang krijgen journalisten tien minuten om OG3NE vragen te stellen. Opvallend is dat de eerste journalist met evenveel enthousiasme wordt geantwoord als laatste, tientallen gesprekken later.Tegen Omroep Brabant legt Lisa uit: ’’We proberen onszelf ook wel relaxmomentjes te gunnen. We hebben natuurlijk best strakke schema’s dus we hebben nog niet de tijd gehad om de stad in te gaan maar we hebben het erg naar ons zin.’’ "En’’, vult Shelley aan, ’’het is prachtig weer. Dat is ook fijn.’’ Misschien helpen die zonnestralen de Brabantse zussen zaterdagmiddag op het dakterras om nog meer ontspannen te zijn.Die ontspannenheid moet niet verward worden met verslapte aandacht. De dames weten precies wat ze hier in Kiev komen doen. Shelley daarover: "Het zou wel een beetje suf zijn als we hier op het belangrijkste moment onze focus zouden verliezen.’’ Dat hebben ze altijd gehad. Toch is het niet ‘business as usual’ zo’n songfestival, laat Lisa weten. "Het is wel een extreem bijzondere gelegenheid. Het is een eer om mee te mogen doen.’’ Amy vult aan: "En om dat mee te mogen maken, op zo’n jonge leeftijd... We proberen er extra van te genieten.’’Het thuisfront missen ze natuurlijk wel. "Maar’’, zegt Lisa, "het was ook wel heel gek geweest als onze vriendjes, moeder en familie hier waren geweest. We zijn zo druk aan het repeteren. Dat kan je er niet naast hebben en voor hen zou het heel saai zijn.’’ Het heeft ook wel een voordeel die familie in Nederland, vindt Lisa. "Zij kunnen alles doorsturen vanuit Nederland van wat daar allemaal gebeurt. Om ons op de hoogte te houden.’’Moeder Isolde, op wie het nummer ‘Lights and Shadows’ is geïnspireerd, laat haar dochters via appjes weten dat ze trots op ze is. Ze is ernstig ziek maar volgt de avonturen van haar dochters op de voet. Net als de rest van Europa dat sinds deze week doet. OG3NE is ‘hot’ en dat moet een finaleplek en een goede eindklassering opleveren.