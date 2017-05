Tilburger met mes gestoken bij vechtpartij in zijn woonplaats

TILBURG - Een 25-jarige man is zaterdagnacht rond vijf uur gewond geraakt bij een vechtpartij op het Piusplein in Tilburg. De man werd daarbij met een mes gestoken. Hij is gewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield even later in de Kotterstraat een 22-jarige man. Zijn rol bij de vechtpartij wordt onderzocht.



Rond vijf uur kwam bij de politie de melding van de vechtpartij binnen. Toen agenten op het Piusplein aankwamen, sloegen drie betrokkenen op de vlucht en bleef de gewonde man achter.



De politie hield bij de zoektocht naar de dader(s) de 22-jarige man aan. De verdachte is een bekende van de politie.