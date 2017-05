Man slaat helpende agent in gezicht en bespuugt ambulancepersoneel

WAALWIJK - Een 18-jarige man heeft zaterdagavond hulpverleners mishandeld in Waalwijk. Die waren opgeroepen nadat de man buiten westen was geraakt bij een huis aan het Rembrandtpark. Daar had de man 's avonds op de deur gebonkt. Toen er werd opengedaan, sloeg hij de bewoner en zijn schoonzoon.

Toen gewaarschuwde agenten de man - terwijl hij op zijn buik in de tuin lag - aanspraken, reageerde hij niet. Daarom werd een ambulance opgeroepen.



Vuistslag

Toen de ambulance aankwam, boog een van de agenten zich over het slachtoffer heen. Hij vroeg hem of hij wellicht alcohol of verdovende middelen had gebruikt. Hierop lachte de man en hij gaf de politieman uit het niets een vuistslag in het gezicht.



Omdat de man mogelijk toch iets mankeerde, werd hij - nadat hij onder controle was gebracht - door ambulancepersoneel onderzocht. Daarbij werden een verpleegkundige en een agent in het gezicht gespuugd.



Drie jointjes

Daarna is de man aangehouden. Hij is zondagochtend gehoord. Hij vertelde dat hij zaterdag drie jointjes had gerookt, wiet in combinatie met hasj. Hij kon zich vrijwel niets meer herinneren van wat er 's avonds gebeurd was.