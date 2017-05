Meerdere aanhoudingen bij anti-moskeedemonstratie Pegida in Tilburg

TILBURG - Zeker zeven mensen zijn aangehouden bij demonstraties van Pegida en AFA (Anti Fascistische Aktie) in Tilburg. Van AFA zijn er in ieder geval vier mensen aangehouden. Het is niet bekend of er van Pegida ook mensen zijn aangehouden.

De aanhoudingen werden verricht op het Willemsplein en langs de route die Pegida zondagmiddag door de binnenstad van Tilburg liep. De organisatie demonstreert daar tegen de komst van een moskee in de Stedekestraat.Er is zeer veel politie op de been in Tilburg. De stoet werd begeleid door tientallen agenten, ME-busjes en politie te paard. Daarnaast liepen er nog meerdere agenten in burger mee met de stoet. Die hebben verschillende tegendemonstranten opgepakt.Van Pegida zijn ongeveer dertig man komen opdagen. Ze hadden er vijftig tot honderd verwacht, maar volgens Edwin Wagenberg, voorman van Pegida, ging een groot deel toch liever naar Feyenoord.De discussie rond de moskee in de wijk achter de Tilburgse Spoorzone wordt al jaren gevoerd. De El-Fethmoskee stond tot 2006 aan de Stedekestraat, maar werd niet brandveilig verklaard. Het pand werd gesloten en er kwam een tijdelijke moskee aan de Academielaan.Omdat de grond van de oude el-Fethmoskee aan de Stedekestraat nog altijd van de Marokkaanse vereniging Masjid El-Feth is, wil de vereniging graag een nieuwe moskee op het terrein bouwen. In februari keurde de Raad van State het plan voor een nieuwe moskee in de Stedekestraat goed.Buurtbewoners hebben veel geprotesteerd en geprocedeerd tegen de komst van de moskee. Zij vrezen onder andere ernstige parkeerproblemen, gezien het volgens hen nu al lastig parkeren is in de Stedekestraat.